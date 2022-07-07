Прямая трансляция встречи Владимира Путина с «Лидерами России»

Фото, видео: kremlin.ru

Участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности и планах на будущее.

Трансляция начнется в ближайшие минуты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встречается с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ходе мероприятия, которое проходит в первом корпусе Кремля, участники конкурса расскажут о своих профессиональных достижениях и будущих проектах, а также о том, как участие в конкурсе поменяло их жизнь.

«Эти выпускники — хороший источник для кадровых поступлений в крупные корпорации», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Победителями четвертого сезона «Лидеров России» стали финалисты из 32 российских регионов, а также трех иностранных государств. В суперфинале между собой соревновались 300 конкурсантов. Больше всего «Лидеров» из Москвы — 46 человек. Второе место поделили Московская область и Санкт-Петербург

Позднее глава государства проведет встречу с руководителями Госдумы и фракций.

Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.