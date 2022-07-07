Боятся быть отвергнутыми: где и как знакомятся люди в разном возрасте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Давно известно: мужчины любят глазами, женщины — ушами. Однако, как объяснила психолог Хабарова, не все так просто во взаимоотношениях полов.

Люди встречаются, люди влюбляются. Пожалуй, именно сейчас можно познакомиться где угодно. На улице, в магазине, в социальных сетях, на сайтах знакомств. Каждый выбирает наиболее предпочтительный для себя способ. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Кристина Хабарова рассказала, как знакомятся люди в разном возрасте.

Мужчины в женщине ищут красоту и эмоции, женщины — ум и безопасность в будущем потенциальном партнере. Но если отталкиваться от устоявшегося мнения, что инициатором знакомства выступает представитель сильного пола, то стоит иметь в виду — мужчины всегда боятся и опасаются сделать первый шаг.

«Боится быть отвергнутым, каким-то опрокинутым. Особенно если девушка производит впечатление не легкодоступной, то он еще больше невротизирует по этому поводу», — объяснила психолог.

В этот момент мужчине даже может потребоваться помощь и совет друга, который подскажет, как правильно подойти и заговорить с женщиной. Кроме того, не стоит опускать тот момент, что представители сильного пола тоже живут в своих иллюзиях. К примеру, многие из них убеждены — 90% женщин легкодоступны, а даже если они кажутся достойными, это лишь потому, что хорошо скрывают истинную натуру.

«Малоопытные мужчины могут тестировать девушку на эту доступность. Как правило, они это делают какой-то грубостью. К примеру, девушка идет по пешеходной зоне, а мужчина за рулем автомобиля с ней равняется, начинает ей выкрикивать какие-то вещи. Здесь все зависит уже от женской реакции», — добавила Хабарова.

Помимо этого стоит учитывать — мужчины, знакомясь с женщиной в любом возрасте, не знают, зачем они это делают и что будут с этим делать дальше. Не зря говорят — мужчины любят глазами, женщины — ушами. Только после знакомства и его осознания, он может наметить какие-то цели. До этого осознания и в момент непонимания, мужчины могут часто врать о своих истинных взглядах на жизнь, на отношения или приукрашивать действительность. В каждом возрасте есть свои особенности при знакомстве.

«При знакомстве в 20 лет — это, как правило, игра гормонов, в 30 лет тоже самое. Только еще прибавляется то, что мужчина будет выбирать себе какую-то тайную женщину либо женщину на один раз. Потому что у него может уже быть семья и дети. После 40 уже это больше такое сближение эмоциональное, это что бы вот как-то душой подходил, после 50 — это уже там старость скоротать вместе», — заключила специалист.

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