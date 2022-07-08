Пляски на костях: Лобода в разгар спецоперации заявила о туре по Европе и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Концерты украинской певицы отменялись один за другим то по причине болезни, то в связи с политической ситуацией. Теперь распрощавшаяся с РФ звезда готова снова петь для фанатов за рубежом.

Украинская певица Светлана Лобода сообщила о большом гастрольном туре по городам Европы и США. Как рассказала артистка, она подготовила новую программу, помимо того, часть заработанных средств будет направлена на благотворительность. Россия в связи с позицией звезды относительно спецоперации по защите Донбасса более не входит в творческие планы исполнительницы. Кроме того, Лободе запрещен въезд в страну после ее резких антироссийских высказываний.

Концерт певицы, запланированный на 6 ноября 2021 года в «Минск-Арене», был перенесен сначала на февраль, а потом на март из-за сокрушившего ее коронавируса. Но и весной выступление не состоялось, так как началась спецоперация. После этого Лобода вовсе отменила представление и почти пять месяцев не выходила на сцену. Зато активно сообщала миру о «вторжении» и своей помощи соотечественникам, от которых, к слову, многие годы живет далеко-далеко.

«Первые концерты в рамках тура по городам Европы и Америки состоятся 12 августа в Таллине и 14 августа в Риге. Я готовлю новую концертную программу и свое сердце, в котором много боли. Но оно открыто для добрых дел, которые сегодня нужны, как никогда. Мы вместе станцуем и споем, поплачем и посмеемся, и попробуем жить дальше», — цитирует исполнительницу dni.ru.

По словам Лободы, часть собранных на концертах средств она потратит на восстановление родного города Ирпень Киевской области. На протяжении всего времени спецоперации певица отправляет на Украину гуманитарные наборы, она также открыла Help Center для помощи украинцам. Также звезда помогала Вооруженным силам Украины (ВСУ), снабжая их автотранспортом и бронежилетами.

От России, в которой стала знаменитостью и заработала миллионы, отказалась в мгновение ока. Судьба граждан Донбасса ее не интересовала ни предыдущие восемь лет, ни после присоединения армии РФ к ополченцам Донецкой и Луганской народных республик. Лобода, как и ее коллега Макс Барских, быстро забыла и своих поклонников, и работу на главных площадках страны.

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