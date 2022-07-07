Шок есть шок: житель Донецка рассказал о ранении своей жены при обстреле города

Фото, видео: 5-tv.ru

Донецкие районы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ, однако люди продолжают жить привычной жизнью.

Женщина пострадала при очередном обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ. О произошедшем в эксклюзивном интервью журналистам 5-tv.ru рассказал ее муж.

«При третьем прилете пробило крышу, потолок. Я подошел, она сказала, что ей плохо. Ничего не было видно из-за дыма, полностью темно. Говорит, живот, я и сам увидел. Пока нашел полотенце чистое, придавили рану. А тут и дочка подъехала, я бы без нее ничего не сообразил. Шок есть шок», — говорит мужчина.

Донецк регулярно подвергается атакам с украинской стороны. Взрывными волнами из жилых домов выбивает окна. Помимо Кировского района недавно пострадал Путиловский. Целью боевиков вновь стал жилой дом, по которому били из тяжелой артиллерии. Кроме того, в середине июня произошел самый мощнейший обстрел за все восемь лет боевых действий.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву оказать поддержку в защите мирного населения от геноцида киевской власти. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки вооружения украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях обстрела Донецка.