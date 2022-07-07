«Он ушел от нас»: Антон Макарский переживает смерть близкого человека

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Telegram / makarskayababsovet

Родственник певца последние годы проживал в Израиле. Артист успел попрощаться с дорогим сердцу человеком.

В Израиле скончался дедушка Антона Макарского. Печальное известие сообщила супруга знаменитости Виктория в своем Telegram- канале.

«Сегодня в 5:30 утра дедулечка ушел от нас. Мы с Антоном успели прилететь к нему в больницу, чтобы побыть рядом с любимым человеком, зацеловать, сказать море добрых слов и попрощаться», — написала Виктория, сопроводив пост семейными снимками.

Telegram / makarskayababsovet

Супруга отметила — родственник Макарского Михаил Каплан был народным артистом, который отдал служению Пензенского драматического театра более 40 лет. Попрощаться с близким человеком успело не только звездное семейство, но и остальные родные.

«Наш дядя Валико, узнав, что дедушка умирает, прибежав в больницу громогласно и с неподражаемые акцентом закричал: «Миша! Я не понял! Вставай! Шашлык, хачапури и водка уже на столе!» Дедушка улыбнулся и твердым шепотом ответил: «Чача, Валико! Только чача!» — добавила Макарская.

Как уточняет 7Дней.ru, похоронят Каплана в Израиле. Там он жил последние годы. У народного артиста осталась жена Софья Антипенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто главный в семье Антона и Виктории Макарских.