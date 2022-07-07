«Они просто хотели жить»: в Макеевке почтили память погибших при атаке ВСУ детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Noah Wedel via www.imago-images.; 5-tv.ru

Вокруг места обстрела горожане положили много мягких игрушек и цветов.

Накануне в городе Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) произошла катастрофическая история с жутким исходом. Кассетный боеприпас украинской РСЗО «Ураган» попал прямо по детской площадке рядом с жилым домом, где в этот момент беззаботно резвились дети. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

Внезапный удар унес за собой три детские жизни. Один мальчик погиб на месте, другой скончался по дороге к медикам, а третья девочка умерла уже в больнице. Лишь последний из детей остался жив, но получил ранение.

Сегодня с самого утра жители региона несут цветочные букеты к разрушенной детской площадке. Там построили стихийный мемориал — он напоминает о бесчеловечной жестокости националистов, от чьих рук пострадали ни в чем неповинные души, которые просто хотели жить и наслаждаться каждым мгновением.

Вокруг места разрушений горожане положили множество мягких игрушек, они будут символизировать детские невинность и доброту, вечную память о трех малышах, что так несправедливо и напрасно распрощались с жизнью по чужой вине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленькие дети превратились в мишени для оружия ВСУ.