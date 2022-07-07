Суд Москвы арестовал главу научного центра академии ракетных наук

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Андрея Грудзинского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд столицы арестовал главу Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского.

«6 июля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грудзинского Андрея, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“)», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

В материале уточняется, что под стражей глава научного центра пробудет до 22 августа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Басманный суд столицы отправил под стражу трех петербургских генералов Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова на два месяца. Высокопоставленные силовики, по данным следствия, используя свои полномочия, тратили средства специального фонда на личные цели. Благодаря слаженной работе петербургского главка, были вскрыты все факты хищения, а также установлены все участники преступной схемы. За свои деяния каждому из них предстоит ответить перед судом.