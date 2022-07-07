Германия призывает Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток»

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С 11 по 21 июля экспорт газа по российской трубе полностью остановится из-за ежегодного планового ремонта.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду разобраться с вопросом доставки турбины для газопровода «Северный поток» до начала профилактических работ на магистрали.

«Нам нужны мощности „Северного потока“ для заполнения хранилищ. Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее в Россию, доставьте ее в Германию», цитирует слова чиновника агентство Bloomberg.

Также Хабек призвал правительство Канады не затягивать с принятием решения до начала запланированных Россией профилактических работ на трубопроводе.

Министр готов первым отставить принятие очередного пакета антироссийских санкций.

«Жесткие санкции должны вредить России и ее президенту Владимиру Путину больше, чем нашей экономике», — констатировал Хабек.

По мнению вице-канцлера, если Канада поможет в решении этого вопроса, то Россия не сможет использовать отсутствие турбины в качестве предлога для возможной остановки поставок газа после завершения ремонтных работ.

К слову, 14 июня «Газпром» сообщил, что необходимо сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей.

Со слов компании одну из турбин после починки невозможно вернуть из-за санкций Канады против России. По трубопроводу сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности.

С 11 по 21 июля экспорт газа по газопроводу остановится полностью из-за ежегодного планового ремонта.

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