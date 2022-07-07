«Осталось трусы снять»: нагая Бузова заявила о встрече с «Михаилом» в полночь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram* / buzova86

Знаменитость на фото ягодиц крупным планом решила не останавливаться. На этот раз она прикрылась только чашкой кофе.

Ольга Бузова не оставила поклонникам простора для воображения, представив свой новый хит «Михаил» полностью обнаженной. Лишь минимальные трусики и чашка кофе прикрыли части тела звезды поющей телеведущей, которые не допускает к публикации цензура социальных сетей. На снимке звезда расположилась на постели, раздвинув ноги и показа бесспорно стройную фигуру. Еще немного тренировок по растяжке, шпагат — и посты Бузовой будут неотличимы от постов Анастасии Волочковой.

Звезда «Дома-2», очевидно, получает роскошный трафик после подобных кадров в своем микроблоге. В последнее время она крайне редко предстает перед публикой полноценно одетой, а то и вовсе снимает крупным планом отдельные участки — ягодицы в основном. Которые также бесспорно хороши, надо отдать должное.

Только подписчики артистки огорчаются, так как живут в постоянном стрессе — никогда не знаешь, какую новую анатомическую особенность продемонстрирует знаменитость на этот раз. Вот и сейчас фолловеры узнали чуть больше о звезде, пообещавшей им встречу с «Михаилом» в полночь. Настолько Бузова увлеклась процессом, что не заметила даже упавших в чашку локонов. Но не это ведь главное в посте, верно?

Ольга Бузова презентовала новый хит нагишом. Фото: Instagram* / buzova86

«Отфотошопленное фото с волосами в кофе. Чем же еще привлечь фолловеров… Вроде все показала. Осталось только трусы снять»;

«Оля предпочитает кофе с волосами»;

«С каждой фоткой поиск все активнее и активнее»;

«Можно было и трусы не надевать, они тут не нужны»;

«Сколько можно уже пельмени свои показывать?» — возмущаются комментаторы.

Некоторые подписчики, пытаясь образумить стремительно теряющую одежду звезду, напоминали, что ее снимки может увидеть отец, и ему будет, мягко говоря, неловко. Другие активно ищут Бузову на порносайтах, полагая после откровенных кадров, что там она тоже давно публикуется. Третьи восхищаются формой селебрити и просят хейтеров не завидовать ее красоте — на такие комментарии телеведущая отвечает с удовольствием и благодарностью.

Как же не вспомнить в этом контекста вечную спутницу Бузовой в новостных лентах! Эпатажная балерина на днях тоже отличилась. Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной ролик Анастасии Волочковой с дорогим подарком от молодого ухажера в сети назвали эфиром из борделя.

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