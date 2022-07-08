«Ушла в космос»: друг Маргариты Тереховой поведал печальные новости о здоровье актрисы

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Из-за настигшего ее недуга артистка перестала узнавать всех, кроме внучки.

Актриса Маргарита Терехова давно страдает от болезни Альцгеймера и с каждым днем ее состояние становится хуже. Это подтвердил режиссер и народный артист России Андрей Житинкин, который давно знает артистку и близко общался с ней. По его словам, Терехова уже перестала быть той, какой помнит ее многочисленная публика.

Почти десять лет назад актриса вышла в свет вместе со своей дочерью Анной. Тогда они посетили десятый Московский Фестиваль Отечественного Кино «Московская Премьера». Однако после этого случая звезда исчезла и с тех пор никто не видел ее свежих фотографий.

Как рассказывали родственники артистки, из-за настигшей знаменитость болезни Альцгеймера Терехова перестала узнавать почти всех, кроме внучки. В том числе ее внешний вид разительно отличается от того, к какому привыкли фанаты. Родственники звезды Советского союза не дают почти никой информации о самочувствии актрисы. На это повлиял скандал со сбором денег на ее лечение.

Однако друзья знаменитой артистки все-таки рассказывают некоторые подробности о новой реальности Маргариты Борисовны. Например, Андрей Житинкин решил рассказать журналистам о непростой судьбе коллеги по цеху.

«Для меня было счастье общаться и видеть женщину-актрису, живущую в каком-то только ей понятном особом мире. Ее поступки до сих пор вызывают восхищение и удивление. Терехова никогда не была бытовой актрисой. И по жизни не гналась за бытом. Хотя снималась очень много. Но при таких гонорарах ничего так и не скопила. Ни дач, ни машин. И к деньгам относилась легко. Если появлялись, тут же тратила. Заваливала своих детей подарками. Мужей было немало. Но расставалась быстро. И всегда пребывала как бы в постоянном одиночестве», — приводит его слова «Экспресс газета».

Еще артист признался, что жизненный путь дочери Тереховой становится похожим на судьбу ее матери. Анна также начала взваливать на себя множество трудностей, в том числе и постоянный уход за Маргаритой Борисовной. Что касается больной актрисы, то постановщик с досадой отметил, что ментально ее уже нет в этом мире.

«Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами» — подытожил Житинкин.

Ранее 5-tv.ru писал, какие еще подробности рассказывал сын Маргариты Тереховой о болезни мамы.