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Какой будет вторая половина лета 2022 года в России, долго ли еще продлиться жара и где ждать аномальные погодные явления.

Аномальная жара в одной части России, проливные дожди в другой. Лето в России преподносит постоянные сюрпризы.

Сезон отпусков в самом разгаре, а активность российских туристов в основном направлена на внутренние направления. К чему готовиться отдыхающим? Какой будет вторая половина лета в России. Долго ли еще продлится жара и где ожидать новые аномальные погодные явления.

На эти и другие вопросы ответит в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.