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Спикер Кремля считает, что с отставкой британского премьера к власти, возможно, придут более профессиональные политик.

Россия не испытывает большой любви к премьеру Великобритании Борису Джонсону. Такой позиции придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его — тоже», — цитирует ТАСС его слова журналистам.

Песков также отметил, что правительственный кризис в Великобритании не может быть первостепенной темой для российских властей. В Лондоне, по его мнению, очень запутанная политическая система. Руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки, предположил Песков.

Он выразил надежду, что к власти придут более профессиональные политики, которые поймут, что проблемы надо решать через диалог». При этом пресс-секретарь отметил, что не считает отставку Джонсона предтечей глобального политического кризиса.

Как известно, положение Джонсона окончательно пошатнулось после 30 июня. Его протеже, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин. Сразу же после обнародования этой информации, Пинчер покинул свой пост. При этом Джонсон заявил, что не оставит свой пост. В ответ 53 члена британского правительства сложили с себя полномочия и ушли в отставку.

А в ближайшие часы Борису Джонсону все же придется уйти. Об этом уже сообщили местные телеканалы iTV, SkyNews и газета The Times. В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон в течение дня выступит с обращением к британцам. Ожидается, что в нем он официально объявит о намерении покинуть пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему The Guardian назвал Бориса Джонсона убивающим Великобританию ходячим мертвецом.