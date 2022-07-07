Опубликованы кадры задержания готовивших теракт в Херсоне нацистов

Фото, видео: 5-tv.ru

Российские военные предотвратили целую серию преступлений. Борцы за киевский режим сознались в корыстном умысле.

Появилось видео задержания членов диверсионной группировки, готовивших покушение на членов военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и российских военных. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

5-tv.ru

О результатах смертельной акции планировалось доложить лично украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. С помощью серии терактов спецслужбы Украины надеялись дестабилизировать обстановку в освобожденной Херсонской области, посеять панику и страх среди населения.

Как известно, жертвами покушения могли стать глава ВГА региона Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Террористы планировали заминировать подержанный автомобиль и оставить его в указанном месте, а в обозначенное время привести в действие взрывной механизм.

Фото: 5-tv.ru

Однако осуществить задуманное националистам не удалось — российские военные успешно предотвратили теракт и задержали исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силовики обнаружили в Херсоне и области схроны украинских диверсантов со взрывчаткой и оружием.