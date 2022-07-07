Украинский батальон «Кракен» отказался выдвигаться в Покровское

Фото, видео: www.focus.ua; Минобороны РФ

В Минобороны отметили, что Киев вынужден отправлять на передовую националистов, участвовавших в боях в качестве заградотрядов.

Боевики украинского националистического группировки «Кракен» отказались выполнять приказ и выдвигаться в сторону села Покровское. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Командование отдало приказ 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» выдвинуться из Харькова в сторону Покровского в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».

«Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — прокомментировал ситуацию Игорь Конашенков.

Кроме того, в Минобороны заявили, что офицеры ВСУ из-за нехватки личного состава подразделений первого эшелона стали отправлять на передовую националистов, ранее находящихся в тылу в качестве заградотрядов. Кроме того, был отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Как подчеркнул глава государства, главной целью операции является защита народа от геноцида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВКС России помешали отряду украинских боевиков тайно сфотографироваться с флагом на острове Змеиный.