Принесли всего пару цветов: могилу Зеленского засняли на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

Место захоронения выглядит неухоженным и становится похожим на всеми забытые места погребения.

Могила телеведущего Михаила Зеленского выглядит опустошенно и одиноко. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места погребения журналиста.

Несколько увядших цветочков и рядом два искусственных одиноких букета — все, что украшает некогда известное лицо на телевидении. Похоже, посетителей этого места на Троекуровском кладбище очень мало. Сама могила выглядит неухожено и становится похожей на те забытые погребения, которые полностью зарастают травой и сливаются с серостью остальных захоронений.

А ведь еще полгода назад с Михаилом Зеленским на это место пришли проститься множество поклонников, друзей и родных. Тогда его погребение было усеяно цветами и слезами скорбящих близких.

Внезапная смерть телеведущего стала шоком для россиян. У журналиста случился сердечный приступ во время отдыха в Доминикане. Замечательный отпуск омрачило резкое ухудшение самочувствия Зеленского. Вместе с женой Милой Рубинчик он попытался добраться до медпункта, но по дороге скончался. Как писал 5-tv.ru, причиной смерти оказался инфаркт.