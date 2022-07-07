Украинские террористы планировали убийство главы ВГА Херсонской области Сальдо

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Российские военные продолжают спецоперацию по денацификации Незалежной.

Сформированная киевскими властями диверсионная группировка намеревалась ликвидировать главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом рассказал РИА Новости один из задержанных боевиков.

По словам рассказчика, он является сотрудником сил специальных операций Украины.

«С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области», — заявил задержанный.

Устранить главных лиц ВГА планировали с помощью подрыва подержанного автомобиля. Поступил приказ заминировать транспортное средство и оставить «в нужное время в нужном месте».

Попытки покушения на должностных лиц Херсонщины предпринимались и ранее. Взрывчатку заложили возле автомобиля начальника службы исполнения наказаний Херсонской области Евгения Соболева. Он отделался ранениями, а вот чиновнику ВГА Дмитрию Савлученко повезло меньше. Молодого управленца убила мина, заложенная в его личном автомобиле.

Как писал 5-tv.ru, также состоялось покушение на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулева. Мужчина получил лишь легкие осколочные ранения.