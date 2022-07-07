Символизм не прошел: ВС РФ ударили по десанту ВСУ с флагом на острове Змеиный

ВКС России ударили по пытавшимся установить флаг на острове Змеиный военным ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; Минобороны РФ

Часть украинских боевиков сбежала в сторону Одесской области.

Киев на фоне военных провалов и массового отступления ВСУ предпринял попытку символической доставки украинского флага на остров Змеиный. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, отряд украинских военных добрались на остров Змеиный на моторной лодке, высадились на берегу и сфотографировались с флагом.

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — заявил Игорь Конашенков.

Также в министерстве добавили, что те военные, которые остались в живых, сбежали в направлении Приморского Одесской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Как сообщил глава государства, ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов Донецкой и Луганской республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Херсонской области был найден перевалочный пункт украинских диверсантов.