Медики назвали судороги ног симптомом опасных заболеваний

Фото: www.globallookpress.com / 007 David Parry

Судороги не во всех случаях являются предвестниками проблем со здоровьем. Иногда их возникновение провоцируют бытовые причины.

Какие опасные заболевания могут проявляться судорогами ног, рассказал хирург Армен Авакян. По его словам, подобный симптом может свидетельствовать о наличии проблем с почками и эндокринной системой. Также это говорит об обезвоживании организма, развитии плоскостопия и варикоза.

«Регулярные спазмы часто являются симптомом довольно многих заболеваний, поэтому они должны настораживать. Судороги беспокоят при развивающейся варикозной болезни. Если проблемы с венозной системой привели к застою крови, мышцы начинают пытаться активировать ее движение за счет судорожных сокращений», — говорит специалист.

Кроме того, признаками являются отеки, проявляющиеся вечером, усталость и боли в ногах. Еще причинами недуга отмечены постоянный стресс и прием некоторых лекарственных препаратов.

Затем врач дал характеристику плоскостопию.

«Это заболевание, при котором своды стоп со временем уплощаются. Из-за этого ступни недостаточно эффективно смягчают удары о поверхность, получаемую при ходьбе», — отмечает доктор.

Авакян подчеркивает, что мышцы ног страдают из-за неправильного распределения на них нагрузки. Возникающее переутомление тоже приводит к ночным судорогам.

Потеря микроэлементов в организме — следствие обильного потоотделения. Нехватка полезных веществ вызывает спазм. Авакян добавил, что для нормализации обменных процессов важно выпивать не менее двух-трех литров обычной воды в день. Особенно, когда речь идет о жаркой погоде и занятиях спортом, пишет URA.RU.

Однако медик рекомендует не переживать, если спазмы беспокоят редко, в единичных случаях. Они всего лишь сигнализируют о непривычной физической нагрузке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны непроизвольные сокращения мышц.