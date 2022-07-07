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Президент Украины не раз заявлял о необходимости для его страны ядерного статуса, и даже пытался устроить шантаж по отношению к НАТО.

Осуществить желание Зеленского по поводу ядерного оружия — все равно, что дать сумасшедшему гранату в руки. Такое мнение озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Учитывая заявления некоторых политиков, в том числе Зеленского, который захотел стать ядерной страной, обладать ядерным оружием — это все равно, что сумасшедшему дать гранату в руки», — заявила Матвиенко во время выступления на итоговой пресс-конференции, посвященной работе парламента.

Как известно, Владимир Зеленский не раз заявлял о необходимости обрести Украиной ядерный статус. Политик даже пытался устроить «ядерный шантаж» по отношению к НАТО, чтобы в конечном итоге Альянс впустил страну в свои ряды. Между тем Западу прекрасно известно, что у Киева нет производственных мощностей для создания ядерного оружия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о «ядерном шантаже» Зеленского российский политолог Марат Баширов.