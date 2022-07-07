Фото, видео: ВКонтакте / Малмыгин Вячеслав; Instagram* / vyacheslav_malmygin

Блогер Вячеслав Поляков делился с подписчиками планами на свою подругу.

Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки Софьи Красильниковой 42-летний блогер Вячеслав Поляков говорил о любви к ней и желании прославить с помощью скандальных ток-шоу. Как это произошло в свое время с заявившей об изнасиловании на вечеринке Дианой Шурыгиной. Ролик с подробным планом действий он публиковал в социальных сетях.

Поляков был уверен, что его имени достаточно, чтобы выдуманная история в телеэфире вызвала интерес публики. Возлюбленная на тот момент была несовершеннолетней. «Сценарий» подразумевал похищение, связывание и прочие пытки, включая сексуальное насилие. Передачи, полагал блогер, было бы достаточно, чтобы Красильникова стала звездой.

«То есть я для нее маньяк. То есть я ее похитил, привязал к батарее, не кормил и не поил, собственно говоря. Приводил ей клиентов, бабки собирал себе. Нормальная история, для передачи сойдет», — сказал Поляков.

По словам автора гениальной пиар-идеи, мама девушки была против. Пока мужчина делал из тогда еще 17-летней девочки «вторую Шурыгину», родительница постоянно «вписывалась» и препятствовала исполнению задумки. Как отметил Поляков, из-за нее постоянно возникали «непонятки» и срывы договоренностей. Стоит отметить, сама несостоявшаяся звезда тоже подводила бойфренда и сбегала.

«В Питере меня какие-то опера ищут: „Ты насильник, привязывал ее, чуть ли не кромсал“. Я говорю, это шутка, такая история очень забавная. Действительно, я готов согласиться со всем, чем угодно. Но просто мне нужно, чтобы она вышла на связь — София, моя любимая. И уже от этого отталкиваться», — заключал блогер.

Свою избранницу Поляков, по собственным словам, разыскать не смог. В его аккаунтах в соцсетях при этом есть множество совместных фото и видео, говорящих о близких отношениях с погибшей. В роликах пара целуется, обнимается, блогер говорит подписчикам, что у него с подругой все прекрасно.

Об убийстве Красильниковой стало известно 7 июля. Ее тело с 15-ю ножевыми ранениями нашли в квартире дома в Железнодорожном микрорайоне подмосковного города Балашиха. Накануне подозреваемого и жертву видели заходящими в подъезд — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через десять минут Поляков ушел из дома и скрылся. Его разыскивают правоохранители.

Ранее, писал 5-tv.ru, шоумен Стас Барецкий, приятель Полякова, рассказал о характере предполагаемого убийцы.

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