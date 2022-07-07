Умер народный артист России Михаил Каплан

Фото: Пензенский драмтеатр

Знаменитый актер скончался в возрасте 89 лет от последствий тяжелой и продолжительной болезни.

Ушел из жизни Народный артист России Михаил Каплан. Об этом сообщается на сайте Пензенского областного драматического театра. Михаил Яковлевич скончался на 90-м году жизни в результате тяжелой болезни. Последние несколько лет он наблюдался и лечился у специалистов Израиля.

Пензенскому театру Каплан отдал более 40 лет, исполнив около 70 ролей. Помимо творчества, он занимался преподавательской деятельностью, обучая молодое поколение сценическому движению и речи.

Михаилу Яковлевичу принадлежат роли Сарафанова в «Старшем сыне», А. Вампилова, Счастливцева в «Лесе» А. Островского, Бургомистра в «Драконе» Е. Шварца, Менаше в «Саде» Й. Бар-Йосефа, Князя в «Хануме» А. Цагарели, Тамбовского в «Божьих одуванчиках» А. Иванова, Фирса в «Вишневом саде» А. Чехова.

Актер также выступал в Ставрополе, Петрозаводске и Чите. Одну из своих ролей ему довелось играть почти десяток лет. Речь идет о Тевье — молочнике в «Поминальной молитве».

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