НАТО не поможет: в Польше оценили последствия ввода страны войск на Украину

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В таком случае страна вступит в открытый конфликт с Россией, и Североатлантический альянс никак не защитит поляков.

НАТО не поможет Польше, если та самостоятельно введет войска на Украину. Такого мнения придерживается экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский. По его словам, со стороны страны это будет рискованный шаг.

«Если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — заявил он в интервью изданию «Украина.ру».

Бывший политик также считает, что представители НАТО при вводе войск на Украину Польшей восприняли бы это исключительно как инициативу страны — не более. В результате Польша оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Незалежной и в результате своих же собственных военных шагов.

Пискорский также не сомневается, что если Вашингтон и Лондон захотят втянуть Польшу в войну, они это сделают.

«Я всегда повторяю, что теоретически все возможно — ничему не удивлюсь. Однако то, что касается Польши, — все возможно, но только исключительно после одобрения Лондоном и Вашингтоном. Мало того, если в Вашингтоне или в Лондоне решат втянуть Польшу в войну, то это произойдет так или иначе. Риск теоретически есть», — оценил ситуацию экс-депутат.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского радио назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля».