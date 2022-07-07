В Минобороны РФ оценили потери ВСУ в зоне проведения СВО на территории ДНР

Фото: Минобороны РФ

На фоне катастрофического сокращения личного состава на всех направлениях Киев издает все более безумные приказы.

Численность Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР) стремительно сокращается. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении, общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60% ее численного состава», — отметил Конашенков.

Потери 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии еще более катастрофические — 80% личного состава.

За последние сутки ВКС России нанесли удар и по другим объектам противника. Так в районе Артемовска в ДНР уничтожены пункты временной дислокации, склады боеприпасов. В момент атаки там находилось до 350 военнослужащих.

К слову, как отмечают в Минобороны, все происходящее приводит все к более частым случаям массового дезертирства в рядах ВСУ. Так, от участиях в боевых действиях начали отказываться военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады. Они сложили оружие и направились в тыловые районы.

На фоне катастрофического сокращения личного состава на всех направлениях Киев издает все более безумные приказы. Так руководством ВСУ принято решение сократить сроки лечения раненых и более оперативное их возвращение тут же, без прохождения реабилитации, срочно в строй.