Токаев поручил наладить поставки нефти в обход России

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Президент Казахстана намерен использовать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти в Европу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать планы по поставкам нефти с помощью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала. Кроме администрации президента, на встрече присутствовали руководители различных компаний.

Глава государства подчеркнул, что национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» необходимо разработать вариант для решения задачи по экспорту. Если это возможно, то с привлечением иностранных инвесторов.

«Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также он озвучил поручение о развитии автодорожной инфраструктуры руководителям соответствующих министерств.

Транскаспийский международный транспортный маршрут начинается из Китая и проходит через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что финансовые аналитики США спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель.