Дочь звезды «Ворониных» оказалась в больнице: «Рвало желчью, на капельнице»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / volkovihome

Врачи поставили девочке капельницу и отпустили домой через несколько часов.

Дочь знаменитой актрисы Екатерины Волковой попала в больницу с кишечной инфекцией в Турции. Медики диагностировали у 11-летней Елизаветы ротавирус, о чем с грустью звезда сериала «Воронины» рассказала поклонникам в соцсетях.

«В 19:00 Лизе стало нехорошо. Температуры нет, поноса нет, сильная рвота. В два часа ночи, когда бедный ребенок рвался уже восемь раз, но уже желчью, я поймала себя на ощущении жуткого зуда. На нервной почве я покрылась экземами. 4:40 — вызываем скорую. 5:30 — мы на капельнице. Ротавирус, за эту ночь мы третьи из нашей гостиницы», — объяснила она.

instagram* / volkovihome

Врачи поставили девочке капельницу и отпустили домой через несколько часов. Екатерина очень перепугалась за дочь и с досадой объяснила фанатам, что взяла бы ее страдания на себя, будь такая возможность.

Также артистка предположила, где теперь будет обедать с дочерью. Это небольшой мини-клуб в их отеле, в который изначально Лиза не хотела идти. Там есть необходимая диетическая еда, которую безопасно употреблять девочке.

«Пюре, гречка, отварная курочка и бульон. А, ну еще сладкий чай и сухарики», — перечислила Волкова новое меню дочери.

После произошедшего Екатерина всерьез задалась вопросом о защите от ротовируса. Она спросила у подписчиков про способы предотвращения инфекции. На отдыхе туристы пользуются одним бассейном и постоянно контактируют друг с другом, что всерьез настораживает звезду.

Это, кстати, не единственные сложности, с которыми столкнулась артистка за границей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Воронины» пожаловалась на отдых в Турции.

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