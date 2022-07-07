Приятеля Барецкого разыскивают по подозрению в убийстве 18-летней девушки

Фото, видео: ВКонтакте / Малмыгин Вячеслав; Instagram* / stas_bareckiy, 5-tv.ru

Тело Софьи Красильниковой было обнаружено в Балашихе с 15-ю ножевыми ранениями. Шоумен предположил, что между его другом и жертвой произошла «обычная бытовуха».

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал, что подозреваемый в убийстве сожительницы, 18-летней Софьи Красильноковой, блогер Вячеслав Поляков был ревнивым мужчиной. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он не стал делать предположений, было ли именно собственничество поводом для приведшей к трагедии стычки, однако ситуацию описал как «обыкновенную бытовуху».

Барецкий, как и известный боец ММА Вячеслав Дацик, приятельствовал с разыскиваемым за расправу над возлюбленной блогером. При этом он признался, что не был глубоко осведомлен обо всех подробностях его жизни, в том числе о личных отношениях. Подозреваемого, впрочем, считал «нормальным парнем».

«Обычный парень. Естественно, ревновал, какой парень не ревнует свою девушку, если он не какой-нибудь там извращенец. Я знал про эту ситуации. Не знаю нюансов. Я об этом (Убийстве — Прим. ред.) узнал буквально вчера. Но парень отличный, а то что между ними произошло… Сейчас в нашей жизни может произойти что угодно. Обычная бытовуха», — сказал исполнитель.

блогер Вячеслав Поляков и Софья Красильникова.

Фото: ВКонтакте / Малмыгин Вячеслав

Об расправе над Красильниковой стало известно 7 июля. Ее тело нашли в квартире дома в Железнодорожном микрорайоне подмосковного города Балашиха. Убийца нанес жертве не менее 15 ударов ножом — изрубил грудь, руки и ноги. Накануне смерти девушки подозреваемого видели заходящим вместе с ней в подъезд — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через десять минут Поляков ушел из дома и скрылся. Его разыскивают правоохранители.

Ранее, писал 5-tv.ru, полиция спустя 20 лет нашла подозреваемого в девяти кровавых убийствах топором в Московской области.

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