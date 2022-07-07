Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне под кураторством НАТО

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Экономическое восстановление и возвращение Херсонщины к мирной и свободной жизни не дает спокойно спать киевским политикам.

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, имена исполнителей и заказчиков уже известны. За подготовкой терактов стояли украинские спецслужбы. Отчет о результатах должен был быть предоставлен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, источник агентства уточнил, что подготовку террористической деятельности курировали специалисты из стран НАТО. Целью смертоносной акции было подорвать мирный уклад жизни в освобожденной Херсонской области и искусственно создать в региональном центре атмосферу паники и хаоса.

Дестабилизировать обстановку в регионе спецслужбам Украины не удалось, хотя накануне ВСУ ударили «Точкой-У» по жилому сектору одного из городов Херсонской области — Скадовска. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали во двор. Один человек погиб, а женщина и ребенок оказались в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силовики обнаружили в Херсоне и области схроны украинских диверсантов со взрывчаткой и оружием.