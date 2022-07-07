Литва отказывается создавать «зеленые коридоры» для транзита в Калининград

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Советник президента Литвы прокомментировала блокаду Калининграда.

Власти Литвы откажутся в создании «зеленых коридоров» для транзита санкционных российских товаров в Калининград, через свою территорию, несмотря на предложения Еврокомиссии. Об этом сообщила советник президента республики Аста Скайсгирите.

«Политика Литвы пока заключается в том, что транзит подсанкционных товаров должен быть запрещен и контролироваться. Момент контроля обязательно должен оставаться, и когда кто-то говорит о „зеленых коридорах“ в публичном пространстве, не может быть и мысли о том, что Литва не контролирует то, что происходит, где это происходит и почему это происходит на ее территории», — цитирует слова Скайсгирите LRT.

По словам политика, дипломаты республики в Брюсселе общаются с представителями Еврокомиссии, и они хотят согласовать текст документа, где он был бы, приемлем для Литвы и ЕК.

«Это не тот случай, когда ЕК только велит, а мы только исполняем», — рассказывает советник президента.

18 июня Литовские железные дороги прекратили осуществление транзита в Калининград, определенных товаров, которые попали под санкции ЕС. Российские власти назвали подобное действие блокадой, часть европейских стран потребовали от Литвы начать пропуск грузов.

Как ранее писал 5-tv.ru, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что добиться снятия блокады можно только угрозами.