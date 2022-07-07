Тяжелобольная Алиса Казьмина бесследно исчезла

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Перед пропажей экс-жена футболиста Андрея Аршавина перенесла множество эмоциональных потрясений.

Алиса Казьмина, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, перестала выходить на связь. Последний раз она публиковала пост для подписчиков весной. Известно, что она даже не пришла на выпускной сына. Торжество отмечали с ним бабушка и сестры.

Проблемы в ее жизни начались после знакомства со звездой футбола. Бушующая страсть заставила Алису оставить мужа с детьми и переехать к Аршавину. После рождения совместного ребенка отношения начали терпеть крах.

В своих неудачах Казьмина обвиняла бывшую свекровь. Та поспособствовала разводу, отсудив пару миллионов. Такой была расплата за красивую жизнь в особняке. Пережитый стресс привел Алису на больничную койку, причем не один раз. Сильным ударом стали изменения во внешности женщины. В частности, у нее провалился нос. Затем она обозлилась на собственную мать, пишет Woman.ru.

«Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно, год сифилиса не меньше, травила трепонемой-сифилис, потому что трепонема — разновидность инфекции. Ее куда проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать как сгорает ее дочь», — писала Алиса в блоге.

Аудитория Казьминой переживает за нее, закидывая страницу комментариями с вопросами о местонахождении, но ответа так и нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое будущее ожидает тяжелобольную Казьмину после 40-летия.