Посольство Британии в Москве отказалось считать площадь ЛНР своим адресом

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Британские дипломаты отказываются мириться с указами российских властей.

Британское посольство в России отказалось считаться с изменением адреса своего местоположения.

До сих пор территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, не имела названия. Теперь площадь, в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, получила название в честь Луганской народной республики. Соответственно, здание дипведомства теперь располагается по адресу площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Однако в пресс-службе посольства этот факт признавать отказались.

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — ответили на запрос РИА Новости.

На интернет-портале указан старый адрес: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.

Увековечить память защитников Донбасса с помощью наименований предложили депутаты Мосгордумы. Инициативу активно поддержали жители столицы, которые направили свои варианты названия в правительство города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площади рядом с посольством США в Москве присвоили название в честь ДНР.