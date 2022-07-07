Годовалому ребенку обожгли лицо утюгом на юго-западе Москвы

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Малышу потребовалась экстренная госпитализация. У него диагностировали ожоги второй степени.

В детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского экстренно госпитализировали маленького ребенка. У мальчика возрастом год и четыре месяца было сожжено лицо утюгом. Специалисты поставили диагноз: «контактный ожог области лица и левого предплечья второй степени».

Как стало известно 5-tv.ru, несчастный случай с утюгом произошел на юго-западе Москвы в районе Котельники. По факту происшествия проводится проверка.

Недавно в Волгограде стало известно о другой истории с утюгом, но в этом случае — в качестве инструмента для пыток ребенка. Местная жительница зверски пытала малолетнюю падчерицу: окунала головой в унитаз, била ногами и скалкой, и даже положила на голову восьмилетней девочки раскаленный утюг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в республике Тыва мужчина жестоко убил девочку-инвалида. Из-за врожденного заболевания ребенок не мог самостоятельно передвигаться и сопротивляться ударам.