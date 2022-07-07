Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за утечку содержания диалога с Путиным

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По мнению французов, это подорвало авторитет в глазах народа их лидера. А кто-то и вовсе назвал его актером.

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали публикацию издания, в которой передавалось содержание встречи глав двух государств Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Так, один из подписчиков написал комментарий к опубликованной статье.

«Русские правы. <…>Это может только ослабить международные позиции Франции», — написал он.

Другой из читателей назвал президента Франции жалким, ведь прежде, пояснил он, Макрон жаловался на премьер-министра Австралии, который обнародовал текстовые сообщения с ним. И теперь и сам удивлен, что другие реагируют.

Еще один подписчик назвал инцидент реалити-шоу, в котором главное действующее лицо — глава французского государства.

«Какой баланс! Макрон опасен, непригодный для любой государственной функции», — добавил он.

«Наш нарциссический национальный гений снова ударил… Грустный…» — прозвучал еще один комментарий.

Большинство гневных отзывов сводилось к тому, что придавать огласке содержание дипломатического диалога не следовало без уведомления другой стороны.

Как известно, телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся несколькими месяцами ранее. Президент Франции общался с российским лидером по громкой связи, поэтому журналистам, которые снимали происходящее на камеру, не составило труда получить соответствующую запись.

Инцидент накануне прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала случившееся нарушением конфиденциальности. С ней согласился и глава министерства Сергей Лавров. Он вспомнил, что в российской практике был случай, когда российское внешнеполитическое ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии. С ними Россия сотрудничала в рамках «нормандского формата» и пыталась убедить в том, что Киев нужно заставить выполнить Минские соглашения. Между тем РФ несколько раз предупреждала страны о публикации записи, но никто не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Мария Захарова обвинила Париж в нарушении политики переговоров.