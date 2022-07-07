«Годы летят»: Дмитрий Маликов повторил фото 40-летней давности с сестрой и отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

За несколько минут до полуночи певец разместил в соцсетях трогательное поздравление для своего отца. Ему исполнилось 79 лет.

Российский певец, композитор Дмитрий Маликов вместе с отцом и сестрой повторили снимок 40-летней давности. Певец опубликовал фото в социальных сетях, где поздравил родителя с днем рождения. Создателю ВИА «Самоцветы» и заслуженному артисту России Юрию Маликову исполнилось 79 лет.

«С днем рождения, папа! Годы летят, но мы держимся молодцами! Фото спустя 40 лет», — цитирует слова продюсера Газета.ру.

Instagram* / dmitriy_malikov

Дмитрий и его сестра Инна родились в семье руководителя группы ВИА «Самоцветы» и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. Оба ребенка решили продолжить дело звездного отца и занялись построением творческой карьеры.

Певец рассказывал, что родители никогда не были против его желания выступать на сцене, а наоборот поддерживали и помогали пробиться на сцену. Мама артиста продолжительное время была его концертным директором.

Инна Маликова при поддержке отца в 2006 году создали музыкальный проект «Новые Самоцветы». Руководителем стала дочь Маликова старшего. В личном блоге она признавалась, что она была очень родиться в творческой семье, где ее поддерживали и создавали все условия, где та могла реализовать свои амбиции.

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