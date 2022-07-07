Разин заявил, что никогда не подавал в суд на Шатунова: «Адвокаты довели его до смерти!»

Продюсер Разин: я никогда не ссорился с Юрой Шатуновым и не подавал на него в суд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Viktor Chernov; Вконтакте / Валентин Гроховский; instagram* / razin_andrei_lm

Продюсер группы «Ласковый май» назвал инициаторами многолетних тяжб администраторов покойного артиста.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что никогда не ссорился с подопечным Юрой Шатуновым и не подавал на него исков в суд. Так он ответил на многочисленные обвинения в якобы доведении исполнителя до смерти бесконечными тяжбами. Шоумен возмущен подобными предположениями, кроме того, у него есть своя версия причины трагедии. Правда, «истинные виновники» день ото дня меняются, а точнее расширяется их круг.

Так, на днях крайней оказалась судья из Ставрополя Светлана Лунева. Продюсер сообщил в соцсетях, что она «умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову», чем ввела его в заблуждение. Музыкант решил, что у него есть шансы получить права на песни «Ласкового мая». Разин пригрозил Луневой жалобой в Высшую квалификационную коллегию судей и лишить ее статуса федерального судьи.

«Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», — писал Разин.

Сегодня появились новые виновники — команда Шатунова, люди, которые, по мнению шоумена, побудили певца судиться. Именно эти подстрекатели подавали иски, от которых продюсеру приходилось защищаться. Сам же он на своего кума, воспитанника и почти родного человека никогда не набрасывался. Себя считает благодетелем, вытащившим ребенка из детдома и сделавшим его к 18 годам первым советским долларовым миллионером.

«Никогда с Юрой Шатуновым я не ругался и никогда в жизни, тем более, на него не подавал в суд. В суд начали подавать его администраторы, негодяи, которые на этом решили заработать деньги. Они подавали в суд, а я был лишь ответчиком, и то, что случилось с ним — это, конечно, огромное горе. Мы с Юрой всегда были близки, и только в последние несколько лет его администратор и эти воры в виде адвокатов и судей довели его до смерти», — заявил Разин в своем микроблоге.

После ряда обвинений в доведении до инфаркта продюсер атаковал лично каждого автора. В их числе оказались журналист Алена Жигалова и телеведущая Дана Борисова. Первой в потоке оскорблений, как она рассказала в своем шоу, он также говорил, что не был инициатором разбирательств. Вторую просто назвал неблагодарной наркошей, напомнив, сколько раз ей помогал.

Андрей Разин пообещал поклонникам «Ласкового мая» после 40-дневных поминок Шатунова опубликовать подробную хронику коллектива и рассказать всю правду о его участниках и связанных с ними скандалов. Слухи о грозящем ему тюремном сроке за клевету в адрес судьи опроверг. Также заявил, что до истечения 40 дней никому не намерен давать интервью и комментировать трагедию в семье исполнителя.

Юра Шатунов скончался от обширного инфаркта 22 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха с друзями. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но врачам не удалось его спасти. Звезде советской и российской сцены было 48 лет. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище Москвы, вторая отправлена в Германию, где жил с женой и детьми музыкант. Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Андрей Разин начал искать виновных в смерти Шатунова.

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