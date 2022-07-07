Не получится: Киев не сможет использовать западное оружие в боевых действиях

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Специалист уверена, что у украинских военных слишком мало опыта, чтобы успешно вести боевые действия.

Украинские военные не смогут использовать западное оружие. На этот счет высказалась экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски. По ее словам, силовики Украины не имеют должной подготовки. Также она считает, что огромные объемы поставок просто невозможно интегрировать за короткое время.

«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину», — приводит ее слова РИА Новости.

Более того, Квятковски уверена, что некоторые виды западного оружия способны продлить вооруженный конфликт, однако Украина не сможет вернуть утраченные территории.

По заявлению главы Минобороны России Сергея Шойгу, иностранное вооружение, поставляемое Украине, частично попадает на Ближний Восток и на черный рынок. Кроме того, руководитель МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что поставки вооружений украинской стороне представляют угрозу для сферы безопасности не только на самой Незалежной, но и за ее пределами.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву помочь в защите мирного населения от геноцида киевской власти. Страны Запада и ЕС начали в отношении РФ санкционную политику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пентагон «закармливает» Киев новым вооружением.