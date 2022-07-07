Боль или просто лень? Психолог объяснил, почему люди забрасывают могилы родных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov; 5-tv.ru

Не у всех есть способность правильно пережить горе утраты. Но как это исправить?

Специалист в области психологии Эльдар Осипов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru перечислил несколько причин, по которым люди не посещают могилы ушедших родственников, приводя их в запустение.

Как отмечает психолог, такое поведение можно объяснить обыкновенным чувством вины. Однако у этой эмоции есть два слоя — поверхностный и глубокий. Первый возникает из-за понимания, что в рутины мы как будто забываем об умершем родственники. Второй, глубокий слой появляется из-за неспособности человека принять собственную боль.

«Оставить боль возможно только через принятие боли и „встреч“ со способностью переживать. Если человек не способен проживать боль, то он пытается забыть родственника и все, что с ним связано», — рассказал Эльдар Осипов.

Эксперт подытожил, что таким образом гнетущее чувство вины заставляет человека дистанцироваться и «забрасывать» могилы родных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как могила великой актрисы Натальи Крачковской оказалась в плачевном состоянии.