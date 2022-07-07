Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма» для лечения СМА появился в России

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Стоимость одной дозы лекарства составляет несколько миллионов рублей. Для большинства семей, в которых дети борются с недугом, это — неподъемные суммы.

Самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», используемый для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), официально вышел в оборот на российском рынке, сообщил журналистам оператор системы маркировки «Честный знак».

Стоимость лекарства швейцарской компании Novartis составляет более два миллиона долларов за дозу. Но одного такого укола будет достаточно для выздоровления ребенка со смертельной патологией.

«Первые упаковки „Золгенсма“ получили маркировку и поступили в гражданский оборот», — рассказали в операторе.

Во всем мире существует лишь три лекарства, способных помочь детям с СМА. «Золгенсма» — одно из них. Минздрав зарегистрировал препарат в России в конце прошлого года. А на сегодняшний момент столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уже использовали три упаковки препарата для лечения маленьких пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чьих денег оплачивается закупка препаратов для лечения детей с СМА.