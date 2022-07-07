Диетолог рассказала, какие напитки опасно пить в жару

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Неправильное употребление жидкости может привести к серьезным заболеваниям.

Целый ряд напитков может утолить жажду в летнюю жаркую погоду, но многие из них представляют опасность для организма. Как предостеречь себя от различных заболеваний по вине напитков рассказала диетолог Елена Соломатина. Холодные напитки нужно пить осторожно, особенно если они совмещаются с едой.

«Стоит отказаться от сладких и соленых напитков. Первые, задерживают жидкость в организме, также усиливают жажду, человеку снова хочется пить. То же самое у соленых напитков. В жару слегка подсоленную воду можно пить здоровому человеку, но, если человек страдает повышенным давлением, то у него может сгущаться кровь. Кроме того, излишне соленые или сладкие напитки могут вызвать еще большее повышение давления. Если есть спазмы, ишемизированные участки, может быть спровоцирован сердечный приступ», — предупредила Соломатина.

Эксперт также рассказала, что алкоголь особенно вреден для здоровья в жаркую погоду. Он сильно обезвоживает и имеет большой гликемический индекс, как и сладости.

Как отмечает эксперт, летом сладкие напитки представляют повышенную опасность для диабетиков. Они провоцируют еще большую жажду. Также это может вызвать тромбообразование. При резком скачке глюкозы человек будет чувствовать себя усталым и неработоспособным. Это приведет к повреждению эндотелия сосудов. А дальше сосуд начнет спазмироваться.

В жару опять-таки лучше отказаться от напитков, содержащих большое количество кофеина. Он является мочегонным средством и по итогу у человека уходит больше жидкости.

С особой осторожностью стоит пить концентрированные соки.

«Концентрированный сок, если он сладкий, то это практически то же самое, что и сладкая вода. Будет повышение уровня сахара в крови со всеми вытекающими. Но если сок с мякотью, — это отчасти будет компенсировать, не давать сахару быстро всасываться. И все равно такие соки пить нежелательно. Если хочется, можно выпить какой-нибудь свежевыжатый апельсиновый сок, но обязательно с мякотью и не более одного стакана», — цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

Подытожив врач рассказала, что сочетание еды и холодных напитков в жару осложняет работу организма — еда не переварится и человек быстро проголодается. Холодный напиток отдельно от еды также будет не очень хорошо усваиваться, поэтому пить его также нужно аккуратно.

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