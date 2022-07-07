В ДНР заявили о согласии Сирии на участие в международном трибунале

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Страна дала предварительное согласие присоединиться к процессу, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике. Также к процессу присоединится Луганская Народная Республика. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Уже есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале. В первую очередь, это наша братская Луганская Народная Республика. Кроме того, представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик. В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — цитирует ТАСС Никонорову.

Она отметила, что одна из важных задач министерства — подготовка устава международного трибунала. На его основании и будут проходить все процессуальные действия, включая осуждения виновных.

«Здесь отмечу, что данный трибунал планируется учредить на основании международного договора», — добавила глава МИД.

До конца лета в ДНР планируется провести несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований. В числе первых состоится Мариупольский трибунал, где, в частности, будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Подсудимыми могут стать как члены националистических организаций «Азов»* и «Айдар»*, так и военнослужащие ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме поддержали идею создать международный трибунал по преступлениям Киева.

* — запрещен в РФ

** — запрещен в РФ.