Захарова о скандалах в европейских верхах: «Весь мир смотрит как на дикарей»
Представитель МИД РФ Захарова заявила о чувстве брезгливости в отношении глав Европы
Фото: www.globallookpress.com / Alberto Ortega
Из-за несогласия с политикой Бориса Джонсона 44 британских чиновника ушли в отставку, премьера призывают уйти в отставку. В США тем временем требуют импичмента президенту Джо Байдену.
Ситуация на западной политической арене вызывает чувство брезгливости у мирового сообщества, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. В личном блоге она раскритиковала лидеров США и Европы за серию скандалов на фоне кризиса, который они спровоцировали своими решениями. Масштабные санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине привели к беспрецедентному росту цен и перестройке рынка, но главными жертвами стали простые люди, а не Кремль, как планировалось. Первых лиц просят покинуть посты. В частности, американского президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В Англии 44 правительственных чиновника ушли в отставку в знак протеста политике своего руководителя. Одного он уволил сам. Кабинет министров покинули госсекретарь по делам Уэльса Саймон Харт, за ним последовали министры финансов, труда и здравоохранения, а также канцлер правительства и правая рука премьера Риши Сунак и многие другие. Генпрокурор страны Суэлла Браверман публично заявила, что для Джонсона «неприемлемо оставаться главой правительства». Лидер Британии не отчаивается и экстренно находит замены. А партия консерваторов тем временем готовится к голосованию за вотум доверия премьеру.
«Джоан Роулинг (Автор книг о Гарри Поттере. — Прим. ред) призвала Джонсона уйти в отставку. Пройдя сама через „культуру отмены“, она знает толк в травле. Они не понимают главного: на то, что сейчас творится в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине и других западных столицах, весь мир смотрит как на повадки дикарей. Они вызывают чувство уместной брезгливости у тех, кем привыкли безосновательно брезговать сами», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Фото:
По мнению представителя МИД РФ, представители западной власти, которые называют себя цивилизованным миром, передовыми странами, развитыми демократиями, уже не тянут даже на статус всеобщего посмешища. Так, в США теряющего ориентацию в пространстве и забывающего имена собеседников президента Джо Байдена призывают смириться с возрастом (79 лет) и уйти на покой.
Более 70% американцев, по данным исследований, не желают его кандидатуры на следующих выборах. Тем временем сам глава государства в 2024-м планирует переизбираться на второй срок. К тому моменту ему пойдет девятый десяток. Голливудские звезды и политические деятели требуют импичмента, а соратники-демократы планируют свержение, сообщают местные обозреватели. Развалившие страну однопартийцы Байдена хотя сделать из него козла отпущения, хотя очевидно — он лишь марионетка.
Ранее в эксклюзивном интервью политолог Антон Бредихин рассказывал, кто может стать следующим президентом США.