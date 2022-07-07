Захарова о скандалах в европейских верхах: «Весь мир смотрит как на дикарей»

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Ortega

Из-за несогласия с политикой Бориса Джонсона 44 британских чиновника ушли в отставку, премьера призывают уйти в отставку. В США тем временем требуют импичмента президенту Джо Байдену.

Ситуация на западной политической арене вызывает чувство брезгливости у мирового сообщества, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. В личном блоге она раскритиковала лидеров США и Европы за серию скандалов на фоне кризиса, который они спровоцировали своими решениями. Масштабные санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине привели к беспрецедентному росту цен и перестройке рынка, но главными жертвами стали простые люди, а не Кремль, как планировалось. Первых лиц просят покинуть посты. В частности, американского президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В Англии 44 правительственных чиновника ушли в отставку в знак протеста политике своего руководителя. Одного он уволил сам. Кабинет министров покинули госсекретарь по делам Уэльса Саймон Харт, за ним последовали министры финансов, труда и здравоохранения, а также канцлер правительства и правая рука премьера Риши Сунак и многие другие. Генпрокурор страны Суэлла Браверман публично заявила, что для Джонсона «неприемлемо оставаться главой правительства». Лидер Британии не отчаивается и экстренно находит замены. А партия консерваторов тем временем готовится к голосованию за вотум доверия премьеру.

«Джоан Роулинг (Автор книг о Гарри Поттере. — Прим. ред) призвала Джонсона уйти в отставку. Пройдя сама через „культуру отмены“, она знает толк в травле. Они не понимают главного: на то, что сейчас творится в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине и других западных столицах, весь мир смотрит как на повадки дикарей. Они вызывают чувство уместной брезгливости у тех, кем привыкли безосновательно брезговать сами», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Фото: Сайт Министерства Иностранных Дел РФ

По мнению представителя МИД РФ, представители западной власти, которые называют себя цивилизованным миром, передовыми странами, развитыми демократиями, уже не тянут даже на статус всеобщего посмешища. Так, в США теряющего ориентацию в пространстве и забывающего имена собеседников президента Джо Байдена призывают смириться с возрастом (79 лет) и уйти на покой.

Более 70% американцев, по данным исследований, не желают его кандидатуры на следующих выборах. Тем временем сам глава государства в 2024-м планирует переизбираться на второй срок. К тому моменту ему пойдет девятый десяток. Голливудские звезды и политические деятели требуют импичмента, а соратники-демократы планируют свержение, сообщают местные обозреватели. Развалившие страну однопартийцы Байдена хотя сделать из него козла отпущения, хотя очевидно — он лишь марионетка.

Ранее в эксклюзивном интервью политолог Антон Бредихин рассказывал, кто может стать следующим президентом США.