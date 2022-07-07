Тело неизвестного нашли в подвале больницы Петербурга

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Жуткими подробностями ЧП с правоохранителями поделился человек, заметивший останки случайно.

Страшную находку обнаружили в Московском районе Санкт-Петербурга. Обладателями эксклюзивной информации стали журналисты 5-tv.ru.

В подвале городской больницы № 26, расположенной на улице Костюшко, нашли труп неизвестного мужчины. Правоохранителям о нем сообщил человек, находившийся на территории медицинского учреждения.

По факту произошедшего проводится проверка. Подобного рода находки пугают своей периодичностью. В частности, в середине апреля на берегу одного из питерских прудов было найдено разложившееся тело младенца. Перед этим на парковой территории в воде нашли труп, у которого отсутствовала часть головы.

Кроме того, в июне стало известно о маньяке, который убил своего ребенка и супругу, а затем выбросил их останки в Южно-Приморский парк. При этом между преступлениями прошел целый год. Мужчина был судим по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru писал об убийце целой семьи.