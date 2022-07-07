В Китае предупредили о начале ядерной войны в Европе из-за Украины

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Всему миру ясно, что Америку на самом деле не заботит судьба Украины, а все ее шаги направлены лишь на установление гегемонии.

Украинский кризис может привести к ядерной войне на территории Европы, предостерег китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times.

«Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В этом случае нельзя исключить ядерную войну в Европе», — отметил он.

Эксперт констатировал, что хотя в намерения стран Евросоюза не входить вступать в военное противостояние с Россией, столкновение может произойти и вопреки их воле, если эскалация продолжится.

Кроме того, по мнению Чжунпина, Европу начинают напрягать попытки США установить собственную гегемонию. Страны ЕС осознают необходимость сепарации от Вашингтона и обеспечивать автономию региона.

Также эксперт уверен, что США используют украинский кризис как козырь для сдерживания РФ и установления контроля над Европой. При этом о какой-либо значимой помощи Киеву речи не идет.

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