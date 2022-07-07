Кива: часть украинских политиков готовы поддержать Россию

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Экс-депутат Верховной Рады считает, что это только начало: киевский режим в стране всем изрядно надоел.

Часть украинских политиков заявили о готовности поддержать Россию по вопросу проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Незалежной. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«Уже как минимум три народных депутата Украины покинули Верховную Раду, и двое из них уже активно работают с Российской Федерацией по освобождению Украины от преступного марионеточного режима Зеленского», — сказал Кива в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил Польшу в попытке захватить Украину. Он ссылался на тот факт, что в День польской диаспоры лидер иностранного государства Анджей Дуда написал в Telegram-канале о подготовке Варшавы к захвату западной части Незалежной.