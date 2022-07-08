Станислав Садальский рассказал о страшном поступке Риммы Марковой на похоронах Нонны Мордюковой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Станислав Садальский возмутился, раскритиковав действия актрисы. Однако и сам не блещет порядочностью.

Страшную вещь на похоронах Нонны Мордюковой совершила актриса Римма Маркова. Об этом рассказал артист Станислав Садальский.

По его словам, во время погребения Мордюковой, она бросила свою фотографию прямо в могилу почившей. Римма Васильевна была лучшей подругой звезды «Бриллиантовой руки» и очень тяжело переживала ее уход, пишет актер в личном блоге.

«Я тогда сказал: «Римма, ты дура? Зачем?!» — вспоминает шоумен.

«Чтобы ей Там не так скучно было», — ответила ему Маркова.

Артист вспомнил, что даже незадолго до смерти Нонна Мордюкова ждала звонков от режиссеров и жаждала только молодых ролей.

Что касается отношений Марковой и Садальского, они поругались. Яблоком раздора стал диагноз актрисы, которая боролась с раком. Во время посещения своей подруги, Станислав сфотографировал ее, а затем показал фото общественности. Поступок возмутил умирающую звезду.

Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. Похоронена на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына — Владимира Тихонова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Садальский раскрыл тайну ранних смертей невостребованных артистов.