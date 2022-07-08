Слишком похожа на мать: пасынок Макеевой в ярости от отзывов о своей девушке
Пасынок Макеевой возмутился сравнению внешности его новой девушки со матерью Светланой Мальковой
Фото: Instagram* / m_a_l_k_o_v
Андрей старается не вспоминать о маме, однако поклонники уверены в обратном.
Пасынок актрисы Анастасии Макеевой расстроен сравнением его новой пассии с родной матерью. Известно, что бывшая жена Романа Малькова, который женился на актрисе, обосновалась в Америке с тремя младшими детьми. Старший сын Светланы Андрей решил жить в Москве, вместе с папой и его новой женой. Вместе с ними он посещает звездные мероприятия и радуется жизни. О маме парень ничего не рассказывает и будто вовсе не помнит о ней.
Однако поклонники не уверены, что юноша действительно не скучает по Светлане. Например, его новая избранница очень похожа на маму Андрея. Такие комментарии вызвали негативную реакцию пасынка Макеевой.
«Вообще не похожа. Уля самая красивая, добрая, всегда рядом, всегда поможет, поддержит, честная, в отличие от какой-то Светланы. Еще много примеров могу привести вам, но мне лень», — приводит его слова StarHit.ru.
Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков вернулись с Мальдив, куда слетели для празднования первой годовщины свадьбы. Сейчас возлюбленные души друг в друге не чают, хотя начало их отношений сопровождалось скандалом. Роман сделал предложение будущей супруге несмотря на то, что женат. Ради Анастасии он оставил бывшую жену Светлану одну с четырьмя детьми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывший муж Макеевой подал на нее в суд.
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