Слишком похожа на мать: пасынок Макеевой в ярости от отзывов о своей девушке

Фото: Instagram* / m_a_l_k_o_v

Андрей старается не вспоминать о маме, однако поклонники уверены в обратном.

Пасынок актрисы Анастасии Макеевой расстроен сравнением его новой пассии с родной матерью. Известно, что бывшая жена Романа Малькова, который женился на актрисе, обосновалась в Америке с тремя младшими детьми. Старший сын Светланы Андрей решил жить в Москве, вместе с папой и его новой женой. Вместе с ними он посещает звездные мероприятия и радуется жизни. О маме парень ничего не рассказывает и будто вовсе не помнит о ней.

Однако поклонники не уверены, что юноша действительно не скучает по Светлане. Например, его новая избранница очень похожа на маму Андрея. Такие комментарии вызвали негативную реакцию пасынка Макеевой.

Фото: Instagram* / m_a_l_k_o_v

«Вообще не похожа. Уля самая красивая, добрая, всегда рядом, всегда поможет, поддержит, честная, в отличие от какой-то Светланы. Еще много примеров могу привести вам, но мне лень», — приводит его слова StarHit.ru.

Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков вернулись с Мальдив, куда слетели для празднования первой годовщины свадьбы. Сейчас возлюбленные души друг в друге не чают, хотя начало их отношений сопровождалось скандалом. Роман сделал предложение будущей супруге несмотря на то, что женат. Ради Анастасии он оставил бывшую жену Светлану одну с четырьмя детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывший муж Макеевой подал на нее в суд.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.