Аналитик объяснил причины ослабления рубля в начале июля

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За первую неделю месяца российская валюта просела на 20% по отношению к юаню, доллару и евро.

Рубль стал слабеть по отношению к иностранным валютам в начале июля. За первую неделю юань, доллар и евро укрепились к российской валюте на 20%. Такая ситуация возможна только при участии государства, уверен исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Эксперт полагает, в течение года тенденция будет сохраняться, и к началу 2023-го цель властей вернуть курсы к отметкам 78-80 рублей будет достигнута.

Он напомнил, что о планах укрепления иностранной валюты к рублю для стабилизации курса заявлял прежде министр финансов РФ Антон Силуанов. Помехой на пути к установленной цели могут стать очередные санкции со стороны стран Запада. Тузов подчеркнул, что если новые списки российских банков лишатся корреспондентских счетов в долларах и евро, тактика государства может не сработать.

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — сообщил агентству «Прайм» аналитик.

Укрепление рубля до отметок в 50 за доллар, как это было на прошлой неделе, не помогает восстановлению экономики страны, отметил Тузов. Именно курс в 70-80 рублей за единицу американской валюты он видит оптимальным, так как при этом выгодным и прибыльным оказывается экспорт, на который сегодня ориентирована атакованная санкциями Москва. С такими показателями стране будет проще пережить период ограничений.

Страны так называемого коллективного Запада стали давить на РФ с помощью санкций — на сегодня введено уже шесть пакетов — после начала спецоперации по защите Донбасса. Кремль назвал положение беспрецедентной экономической войной, желанием полностью вытеснить РФ из мировой экономики, как ее сильного игрока. При этом ситуация на Украине стала лишь удобным поводом ударить по России. Санкции в свою очередь привели к росту цен во многих государствах, подкосили их авторов, действующих в ущерб собственным гражданам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отказ Германии от российского газа обойдется ей в триллион евро.