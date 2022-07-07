«Остался месяц-полтора»: дочь Иосифа Пригожина рассказала о подготовке к родам

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Даная признается, что хорошо себя чувствует, однако пока не может вести активный образ жизни, как раньше.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина рассказала о подготовке к родам. До момента появления на свет ребенка осталось совсем чуть-чуть.

«Пока не знаю, когда рожать, но врачи меня уже к этому готовят. Я нахожусь под их чутким наблюдением. В ближайшее время ложусь в больницу. Но осталось совсем немного — месяц-полтора», — делится с прессой Даная.

По ее словам, все уже приготовлено к пополнению в семье. Необходимо лишь приобрести детскую кроватку, что-то из детских вещей и всякую мелочевку. Также Даная признается в своем понимании, что ее жизнь интересна многим. При этом она не считает себя звездой.

«Попросту не могу томить, многие уже догадались. У нас будет мальчик! Имя его пока останется в секрете», — говорит она.

Известно только, что будущие мама и папа рассматривают три варианта имени. Окончательно этот вопрос решится уже после родов. Что касается состояния здоровья, Даная чувствует себя хорошо, но порой грустит, поскольку пока не имеет возможности вести активный образ жизни, как раньше, пишет StarHit.ru.

Instagram* / danaya_prigozhina

«Стоит прийти на какое-то мероприятие, то буквально через полчаса начинаю уставать, хочу прилечь, начинаю выть, мол, надо домой», — откровенничает собеседница.

По поводу отношений с отцом Даная отмечает, что очень любит его, однако не всегда получается с ним встретиться из-за постоянной занятости продюсера.

«Я больше не хочу навязывать себя», — резюмировала Пригожина.

Даная Пригожина приобрела известность, как модель «plus-size». Также она уже успела принять участие в конкурсе красоты, где получила награды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин потребовал от Little Big выдать компромат на него.

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