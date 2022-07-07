Уже весной? Бузова раскрыла правду о своей свадьбе с политиком

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Знаменитость от всего сердца поблагодарила поклонников и коллег, пожелавших ей счастья в отношениях с новым мужчиной.

Телеведущая Ольга Бузова ответила на слухи о новом романе и скорой свадьбе с неким политическим деятелем. В одном из популярных YouTube-шоу блогер Лилия Абрамова, известная как Tatarka FM, заявила, что звезда «Дома 2» планирует второй раз выйти замуж в 2023 году и даже описала жениха, который якобы скрывается от публики.

«У Бузовой влиятельный поклонник, ему 43 или 44 года. Он политик, кто — не могу сказать. И у них будет свадьба, следующей весной вроде запланировали», — сказала Абрамова.

Как известно, поющая телеведущая активно общается с фанатами в социальных сетях и публикует отчеты практически о каждом своем шаге: вот она проснулась, выбрала наряд, отправилась на съемки, пьет кофе, ложится спать… Неужели откровенная артистка сумела сохранить в секрете долгожданную радость — новую любовь? После заявления блогера журналисты тут же связались в Бузовой.

Как оказалось, Tatarka FM поспешила женить коллегу по шоу-бизнесу и политического деятеля. Более того, едва ли она могла узнать о столь личных планах селебрити, с которой даже не знакома, по данным представителей Бузовой. Сама же исполнительница слух опровергла.

«Ладно, уговорили, расскажу вам самым первым о своем новом романе, о своих отношениях и любви… но вот как только они у меня появятся, так и сразу же расскажу. Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания», — сказала Ольга Бузова в интервью Super.ru.

В заключении призвала состоятельных мужчин обратить на нее внимание и не упустить шанса пригласить на свидание такую завидную невесту. А публике по традиции напомнила что миром правит любовь. Стоит отметить, последний роман, о котором было известно, у Бузовой был с шоуменом Давидом Манукяном, пара рассталась более года назад. Еще раньше Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову заподозрили в связях с масонами.