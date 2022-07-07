Американские журналисты разоблачили нелепую ложь Байдена

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Вместо того, чтобы производить нефть, Байден предпочитает высвобождать ее из стратегических резервов США.

Американский лидер Джо Байден винит в топливном кризисе президента России Владимира Путина. Однако на самом деле критическая ситуация стала результатом политики заокеанского президента. С таким заявлением выступил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, объяснения Белого дома уже ни у кого не вызывают доверия.

«Байден начал кричать: „это цены Путина, Путин сделал это“. Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена», — сказал Карлсон в эфире.

По мнению ведущего, Байден делает странные и даже безумные шаги, наносящие вред Штатам. Речь идет о ежедневном высвобождении нефти из стратегических резервов Америки. Карлсон считает, что вместо этого, глава США мог производить нефть на своей территории, что принесло бы пользу стране, пишет Газета.ру.

В прошлом месяце цена на американский бензин превысила отметку в пять долларов за галлон, в результате чего граждане все чаще стали воровать топливо. Американские власти уверены, что экономический кризис связан с обострившейся ситуацией на украинской территории.

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