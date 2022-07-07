На седьмом небе: каким знакам зодиака сказочно повезет в зеркальную дату 7 июля

Фото: 5-tv.ru

Иногда так хочется скорейшего исполнения заветной мечты, однако от желанного отделяет долгий и трудный путь. Можно ли как-то получить все и сразу?

Число семь — одно из самых неизведанных и загадочных в нумерологии. Дело в том, что именно у семерки есть два значения: удача и тайна. Первая функция приводит к исполнению желаний, а вторая воплощает саму человеческую сущность, где мечты и фантазии второстепенны.

Из этого следует, что воздействие зеркальной даты, основная составляющая которой цифра «семь», касается не только нумерологии, но и астрологии. Важно учитывать, на каком месте кружатся Юпитер, Венера и Нептун. Тогда получится легко справиться с трудностями и быстро добиться желаемого.

Этим детом в период зеркальной даты все небесные тела окажутся в благоприятных аспектах. Еще 7 июля отмечают великий праздник Ивана Купалы, который еще наши предки называли днем силы. Это говорит о том, что желания, загаданные в такой день, — непременно сбудутся в кротчайшие сроки.

Для достижения заветной мечты следует выйти на связь с природой. После заката сходите прогуляться и выберете наиболее симпатичное вам дерево. Обнимите его ствол и произнесите желание шепотом. Главное в этом деле — искренность и бескорыстность, тогда вселенная вас услышит.

Вы также можете загадать желание любым доступным способом. Например, проснуться рано утром, подумать о заветном, зажечь свечу и четко, вслух произнести задуманное. После потушить свечу и заняться своими делами, пишет 7Дней.ru.

Зеркальная дата стала замечательным способом для исполнения желаний и укрепления чакры удачи. Однако некоторые представители зодиакального круга оказались настоящими счастливчиками. Для них дорога к роскошной жизни проделана уже заранее, без необходимости различных ритуалов и обрядов.

Телец

Вселенная отлично слышит желания этих знаков зодиака, но иногда это оборачивается в негативную сторону. Фраза «бойтесь своих желаний» как никогда подходит Тельцам, поэтому старайтесь избегать печальных мыслей и никого не «проклинать». Конечно, обидчик будет наказан, но карму потом придется очищать очень долго.

Козерог

Эти представители зодиакальной семьи позабыли о себе любимых. Конечно, задернутый нос никому не нравится, но и опущенный тоже не комильфо. Перестаньте растворяться в работе и окружающих, поверьте в себя, свои силы и, наконец, в чудо. Звезды одарили вас успехом и благополучием, если получится отойти от тоски — любые желания будут исполнены в течение месяца.

Овен

Новые дела и начинания отлично впишутся в вашу жизни и успешно начнутся. Главное не сбавлять темпа и не слушать чужих советов. Если сердце Овнов приятно «екает» лишь от оной мысли о задуманном, то они идут по верному пути. Единственное, к чему стоит привыкнуть этим знакам зодиака, что не получится все и сразу. Если хотите побыстрее достичь своих целей, звезды рекомендуют проделать соответствующий ритуал.

Лев

Победители этого месяца — несомненно, Львы. У этих знаков зодиака сбудется самое главное желание, которое они задумали к воплощению еще с начала нового года. Многие завидуют этой внезапно свалившейся удаче, однако стоит учесть тот трудный путь и черную полосу, которые пришлось преодолеть этим огненным счастливчикам. Теперь звезды наградили Львов за терпимость и стойкость, что они проявили в течении последних месяцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал восточный гороскоп на июль 2022.